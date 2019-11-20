Силовики пришли к брату журналиста Абдулмумина Гаджиева

Вечером 18 ноября два сотрудника РОВД по Ленинскому району Махачкалы явились домой к Гаджи Гаджиеву, брату обвиняемого в финансировании терроризма журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. Об этом сообщает издание «Кавказ.Реалии».

По словам Гаджи Гаджиева, полицейские приходили с судебным решением о "производстве осмотра" его жилища. Эти действия проводились в рамках уголовного дела в отношении троих сотрудников полиции, которые подозреваются в вымогательстве и превышении должностных полномочий.

"Якобы у полиции была оперативная информация, что эти полицейские могут скрываться у меня дома. Они зашли, быстро провели осмотр и ушли. Я никого из этих разыскиваемых полицейских не знаю, и то, что я могу их укрывать, - это абсурд", - считает Гаджи Гаджиев.

По его словам, полицейский визит не был похож на попытку оказать на него давление. Гаджиев предполагает, что его дом могли "планово осмотреть". Он также выразил неуверенность по поводу того, что осмотр связан с делом Абдулмумина, но и не стал исключать эту версию.