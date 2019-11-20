В Туркменистане впервые за два десятка лет показали оперу

В Туркменистане произошло культурное событие, по своему революционному значению сравнимое с рэп-концертами в Саудовской Аравии. Во вторник в стране была поставлена первая зарубежная опера, спустя почти 19 лет после того, как президент Сапармурат Ниязов запретил эту художественную форму как «несовместимую с туркменским менталитетом».

В столичном государственном театре Ашхабада жители миллионного города увидели знаменитую оперу итальянского композитора 19-го века Руджеро Леонкавалло «Pagliacci» («Клоуны») в рамках «международного фестиваля культуры».

Зрители, пришедшие в главный театр страны во вторник вечером, выразили тоску по давно запрещенной форме искусства и поспешили занять свои места.

Анна Краснова, 59 лет, рассказала, что она «взволнована» тем, что опера вернулась в изолированную бывшую советскую республику.

«В течение почти двух десятилетий нам не хватало целого слоя культуры. Я так долго ждала этого дня», - сказала Краснова в интервью агентству AFP.

Директор совместного туркмено-итальянского спектакля Даниэле де Плано заявил в интервью AFP, что Pagliacci демонстрируют в рамках «программы культурного обмена» между Италией и Туркменистаном.

Он сказал, что для него большая честь быть первым режиссером, вернувшим оперу в Туркменистан.

«Я действительно надеюсь, что это начало нового пути сближения отношений между Туркменистаном и оперой, особенно итальянской оперой», - сказал де Плано.

Напомним, что туркменбаши Сапурмурат Ниязов запретил оперу и иностранный балет в 2001 году, обосновывая свое решение защитой туркменской культуры.

Запрет на художественные формы, тесно связанные с советским и российским имперским правлением, продолжался при втором президенте Гурбангулы Бердымухамедове, который пришел к власти после смерти Ниязова в 2006 году.

Пока нет никаких признаков того, что балет снова будет разрешен.

Запрещая балет и оперу, туркменские диктаторы ничуть не смущались, когда ставили сами себе золотые статуи в столице. По их версии это ничуть не противоречит «туркменскому менталитету».