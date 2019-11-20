В Кувейте новый премьер-министр: возможно окончание политического кризиса

Во вторник правящий эмир Кувейта назначил нового премьер-министра. Наблюдатели отмечают, что этот шаг может ознаменовать собой выход из недельного политического тупика.

Государственное информационное агентство KUNA объявило во вторник, что правитель страны назначил шейха Сабаха аль-Халеда аль-Хамада ас-Сабаха премьер-министром. Да, здесь никаких сюрпризов — новый премьер-министр тоже является членом правящей семьи.

Аль-Хамад служил в правительстве Кувейта в течение 41 года, занимая различные министерские посты. В 2011 году он был назначен заместителем премьер-министра и министром иностранных дел.

Напомним, что за день до этого премьер-министр шейх Джабер аль-Мубарак ас-Сабах отказался от должности премьер-министра после разговора с правителем Кувейта. Он занимал эту должность с 2011 года.

Аль-Мубарак отклонил просьбу правителя Кувейта в понедельник сформировать новое правительство, заявив, что он оскорблен «необоснованной ложью» против него, которая мешала ему взять на себя эту роль.

Правящий эмир недавно уволил министра обороны Насера ​​ас-Сабаха - его сына - и министра внутренних дел Халеда ас-Сабаха, которые выступили против друг друга.

Министр обороны сказал, что он обнаружил незаконное присвоение 790 миллионов долларов. Это случилось, по его словам, когда министр внутренних дел служил его предшественником.

Впоследствии кабинет министров подал в отставку после того, как уволился сам министр, вынужденный отвечать перед парламентом.

Парламентские выборы в стране ожидаются в ноябре 2020 года.

Министерство юстиции Кувейта запретило местным средствам массовой информации освещать случившиеся события.