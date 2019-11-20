В главном порту Судана произошли межплеменные столкновения - погибли минимум три человека

В Порт-Судане в результате конфликта между двумя суданскими племенами были убиты как минимум три человека и еще 24 ранены, сообщают местные медики.

Суданская полиция ввела комендантский час в ночное время после инцидента, случившегося в понедельник.

Комендантский час в городе на Красном море, который является главным экономическим узлом Судана, вступил в силу в 17:00 по местному времени (15:00 по Гринвичу) и будет действовать до 5:00 по местному времени (03:00 по Гринвичу) во вторник.

Пока не известно, когда будут сняты ограничения.

Насилие разразилось, когда известный лидер племени бени-амер Амин Дауд провел в городе политический митинг, против которого выступили представители племени хадендова, крупнейшего в восточной части Судана, сообщили свидетели агентству AFP по телефону.

Свидетели не уточнили точных причин смерти и ранений.

Ранее в понедельник еще один свидетель сказал, что во время столкновений, произошедших возле больницы в центральном порту Судан, был подожжен автобус.

«Столкновения прекратились после того, как вмешались члены Сил быстрого реагирования», - сказал другой свидетель.

«Ситуация все еще напряженная, и члены СБР повсюду».

Племенные столкновения часто сотрясают Судан, и многие из них ранее приводили к гибели людей.

Добавим, что в Порт-Судане также регулярно происходят забастовки портовых рабочих, требующих улучшения условий труда и оплаты.