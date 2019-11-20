Командиры талибов освобождены в обмен на двух западных профессоров

Афганское правительство все же освободило трех командиров талибов* в рамках обмена заключенными, сообщает Al-Jazeera.

Источники сообщили во вторник, что высокопоставленные талибы, включая старшего лидера талибов Анаса Хаккани, приземлились в Катаре, где по просьбе США открылся политический офис группы.

В обмен на этот шаг два профессора университета, названные гражданином США Кевином Кингом и австралийцем Тимоти Уиксом, были, как сообщается, освобождены позднее во вторник. Профессора удерживались талибами в плену в течение трех лет.

«Два профессора благополучно освобождены и сейчас о них заботятся», - заявил афганский чиновник агентству Reuters на условиях анонимности.

Представителям афганского правительства и посольства США в Кабуле еще предстоит прокомментировать сообщенный обмен.

Майкл Семпл, профессор Института глобального мира, безопасности и правосудия при Королевском университете Белфаста, описал освобожденных членов «Талибана» как «элиту» группы.

«Мы знаем, что талибы были чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы вывести их семью… и мы знаем, что судьба заложников долгое время беспокоила администрацию США и их семьи», - сказал Семпл «Аль-Джазире».

Все это произошло после того, как президент Афганистана Ашраф Гани объявил неделю назад, что Анас Хаккани (на фото), чей старший брат является заместителем амира талибов и главой сети Хаккани, будет освобожден вместе с двумя другими командирами.

Гани добавил, что решение было принято после консультаций с США, и направлено на "содействие непосредственным переговорам с талибами", которые до сих пор отказывались участвовать в прямых переговорах с Кабулом.

Несмотря на жест доброй воли со стороны Кабула, крайне маловероятно, что талибы изменят свою позицию по поводу отказа переговоров с правительством Гани.

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