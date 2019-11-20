"Иностранным агентом" в России теперь может стать любой

Итак, Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, позволяющий объявлять в России "иностранными агентами" не только юридические лица, то есть, организации, но и физические лица, то есть отдельных людей.

Причем, основанием для этого теперь может стать распространение информационных материалов "иностранных агентов". Крайне важно подчеркнуть, что данный законопроект был принят 337 голосами за лишь при 1 воздершавшемся. Это следует иметь в виду, когда в следующий раз любая из имеющих в Госдуме свою фракцию партий будет представлять себя как "оппозицию" партии власти, или же, когда вас будут призывать к "умному голосованию" за эти партии якобы в ущерб "Единой России".

Напомним в этой связи об эволюции понятия "иностранный агент" в путинской России. Первоначально оно вводилось под тем благовидным предлогом, что де никакое суверенное государство не должно позволять иностранного вмешательства в свою политическую жизнь. Сегодня этот тезис можно наглядно проиллюстрировать на примере расследования российского вмешательства в американские выборы, мол, а мы чем хуже.

И тут надо понимать, что первоначально это понятие действительно относилось только к политической деятельности. Кроме того, в начале его эволюции оно предполагало добровольность отнесения к категории "иностранных агентов", в качестве которых должны были регистрироваться сами организации, получающие иностранную помощь.

Однако следующим шагом это понятие стало распространяться уже не только на политическую, но и на любую общественную деятельность. Затем Минюст был наделен правом по своему усмотрению включать в реестр иностранных агентов организации за получение иностранной помощи. А на последней надо остановиться отдельно, и вот почему.

Нынешняя власть с ее доктриной "русского мира" сама же со всех трибун говорит о необходимости единства и защиты интересов русскоязычных, соотечественников, где бы они ни жили, и сохранении их связей с родиной. И активно использует этих "соотечественников" в лице финансируемых ей организаций для влияния на политическую жизнь стран Прибалтики, Германии и даже США. Однако когда такие же соотечественники проявляют интерес к общественной и политической жизни своей родины, оказывая поддержку организациям, впавшим в немилость нынешней власти, последние объявляются "иностранными агентами".

Сейчас это разоблачение "иностранных агентов" и их травля могут выйти на следующий виток, потому что уже обычным россиянам - физическим лицам по сути хотят запретить распространять информацию иностранных СМИ. Многие из которых "иностранными" являются по чисто формальному признаку, а иногда и вынужденно, как те российские СМИ, что были вынуждены перенести свою деятельность за пределы путинской России.

Все это идет рука об руку с другими мерами по подавлению общества внутри страны и его огораживанию от окружающего мира, в том числе, соотечественников, которым удалось оказаться в относительно свободной его части. Изменить эту ситуацию радикально сейчас у россиян, судя по всему, возможности нет. Но как только она появится, а это рано или поздно произойдет, нужно будет четко понимать, что альтернативой таким изменениям будет окончательное возвращение во времена не только застоя, но и большого террора, который рано или поздно возьмут на вооружение инициаторы таких законов.