Еврейские поселения и агония американской политики

Администрация Дональда Трампа продолжает "успешно" подрывать американские позиции в ближневосточной и мировой политике. Так, госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что "после тщательного изучения" они "пришли к выводу, что согласны с позицией администрации Рейгана" о том, что еврейские поселения в Палестине "не нарушают нормы международного права".

Напомним в этой связи, что незаконность т.н. "еврейских поселений", а по сути военных колоний на палестинской территории была признана официальным решением Госдепа США в 1979 году. В 1981 году администрация Рональда Рейгана попыталась оспорить эту позицию, но не решилась это сделать официально. И не мудрено, ведь относительно незаконности этих поселений существует международно-правовой консенсус. Поэтому, например, даже такая американо-еврейская лоббистская организация как Израильский Политический Форум осудила заявление Помпео, констатировав, что оно будет препятствовать мирному урегулированию израильско-палестинской проблемы.

Кстати, на счет мирного урегулирования. Кто-нибудь в курсе, куда делся хваленный американский план, над которым несколько лет работала команда зятя Трампа Джареда Кушнера и его дочери и жены последнего Иванки Трамп, призванный закрыть палестинский вопрос? А ведь сколько было разговоров о том, что союзники США в арабо-исламском мире вроде Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Иордании продавят Палестину и принудят ее чуть ли не к самороспуску. И что же? В сухом остатке даже эти страны, по всей видимости, не стали поддерживать авантюристическую политику Трампа-Кушнера-Иванки, и все, что им сегодня осталось, это в одностороннем порядке делать одиозные заявления.

Еще раз - не менее, чем о банкротстве США как гегемона Ближнего Востока это свидетельствует о стремительной утрате ими позиции мирового лидера. Так, долгие годы предыдущие администрации США позиционировали эту страну как защитницу международного права, а ее конкурентов, напротив, как угрозу ему. После аннексии одним европейским государством территории другого впервые в послевоенной Европе эта позиция США, противопоставивших себя такому опасному авантюризму, выглядела особенно убедительно. И вот, сегодня администрация Трампа делает примерно то же, что и Путин - в одностороннем порядке отрицает консенсус международного права. Причем, в данном случае это выглядит вдвойне абсурдно, так как Путин бросил вызов международному праву хотя бы для того, чтобы его государство получило Крым, а Трамп делает это для того, чтобы новую территорию получило чужое государство - Израиль.

Поэтому подобные действия просто изолируют США от их же союзников в ключевом регионе и лишают их создававшегося предыдущими администрациями политического капитала в мировом масштабе.