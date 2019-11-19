Гособвинение потребовало пожизненные сроки для обвиняемых во взрывах в метро Санкт-Петербурга

Обвинение потребовало дать пожизненное заключение в колонии особого режима для основного фигуранта дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года кыргызстанца Аброра Азимова и трех других главных обвиняемых — его брата Акрама, а также Ибрагима и Мухамадюсупа Эрматова. Об этом сообщает «Коммерсант». Для остальных шести фигурантов прокурор определила сроки от 27 до 28 лет.

В частности для Содика Ортикова — 28 лет колонии строгого режима, для Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Сейфуллы Хакимова, Бахрама Эргашева и Дилмурада Муидинова гособвинитель — 27 лет колонии строгого режима. «Вы издеваетесь что ли? Какие сроки?» — закричал один из фигурантов из клетки.

Кроме того, каждому фигуранту прокурор попросила назначить штраф 1 млн руб. «Общественная значимость не просто велика, она колоссальна. Едва ли что-то может превзойти теракт», — заявила прокурор Надежда Тихонова. Срок для Шохисты Каримовой Тихонова запросить не успела — та упала в обморок со скамьи подсудимых, и судья 2-го Западного окружного военного суда объявил перерыв.

В суд вызвали скорую, но прения возобновить не смогли, сообщает «Фонтанка». «Каримова отказывается подниматься в зал, плачет и впадает в истерику», — передал председательствующий судья оценку конвоя. Выступление прокурора в прениях продолжится 19 ноября.

По версии следствия, Шохиста Каримова и братья Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы отвечали за координацию группы. Братья Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов и Махамадюсуф Мирзаалимов — за изготовление, перевозку и хранение взрывных устройств.

Между тем ранее по крайней мере три фигуранта дела заявили о пытках в секретной тюрьме ФСБ, с помощью которых из них выбивались признательных показания. Аброр Азимов, проходящий по делу о взрыве в петербургском метро как организатор теракта, заявил, что оговорил себя под пытками, его брат Акрам Азимов рассказывал, что его пытали током и приковывали наручниками к трубе. Мухамадюсуп Эрматов говорил, что после задержания ему заковали руки и ноги в наручники, постоянно приковывали к батарее, освобождая только на время пыток и допросов, пытали током, морили голодом, избивали и надевали на голову мешок.

Защитник Каримовой Виктор Дроздов заявлял, что у следствия нет доказательств причастности смертника Акбаржона Джалилова к взрыву, и считает, что из-за этого «возникла реальная угроза незаконного осуждения невиновных граждан к длительным срокам лишения свободы».

Напомним, что в результате теракта в петербургском метро, который произошел 3 апреля 2017 года, погибли 16 человек.