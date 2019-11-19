В ОАЭ открыли одну из самых гигантских оборонных компаний региона

ОАЭ объявили в начале этого месяца о создании нового гигантского военного конгломерата, объединяющего 25 государственных и частных организаций в одну оборонную компанию.

EDGE был торжественно открыт на церемонии наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, а Фейсал аль-Баннаи был избран в качестве главного исполнительного директора и управляющего директора.

«Созданный с основным мандатом на разрушение устаревшей военной промышленности, которая, как правило, подавлена ​​бюрократизмом, EDGE собирается выпускать продукты на рынок быстрее и по более выгодным ценам», - говорится в заявлении аль-Баннаи, сообщает The National.

«Технология меняет правила современной войны до такой степени, что люди на местах не всегда необходимы, чтобы сражаться и побеждать», - добавил он.

«Сражения теперь могут вестись в цифровом пространстве и повседневными средствами».

Недавно сформированный оборонный гигант будет инвестировать в искусственный интеллект, а также в исследования и разработки.

Фирма говорит, что ее основной бизнес будет также включать в себя ракеты и оружие, киберзащиту и радиоэлектронную борьбу.

Около 12 000 человек будут заняты на новом гигантском оборонном предприятии.

Представители EDGE рассказали, что аль-Баннаи был нанят из-за его "проверенного опыта в использовании новых технологий в стране и за рубежом".

Аль-Баннаи является основателем эмиратовской компании DarkMatter, которая специализируется по кибербезопасности. Эта весьма спорная фирма обвинялась во взломе аккаунтов арабских активистов, сотрудников СМИ и мыслителей.

В июле компания, создающая браузеры Firefox Mozilla, заблокировала веб-сайты, сертифицированные DarkMatter, заявив, что они нашли «достоверные доказательства», что компания участвовала в операциях по взлому.

Месяц спустя, в августе, Google заблокировал сайты, сертифицированные DarkMatter, в своих браузерах Chrome и Android без объяснения причин.

Компания также обвинялась в том, что она нанимала чиновников из ЦРУ и правительства США, чтобы использовать их опыт разведки высшего уровня.

В прошлом месяце New York Times сообщала, что более 8 200 бывших военнослужащих израильской армии покинули разведывательную компанию NSO, чтобы присоединиться к DarkMatter.

В общем, можно представить себе уровень скандальности нового руководителя одной из самых больших оборонных компаний на Ближнем Востоке.