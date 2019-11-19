Асадитские пилоты взорвали сами себя бочковыми бомбами

Три пилота из ВВС режима Башара Асада погибли в воскресенье на авиабазе Хама, когда взорвался их военный вертолет, загруженный бочковыми бомбами.

Агентство Step сообщило, что вечером в воскресенье в окрестностях города Хама были слышны два мощных взрыва.

Сообщается, что когда бочковые бомбы загружались в вертолеты, техническая ошибка привела к взрыву, в результате чего погибли три пилота и был нанесен значительный ущерб зданиям вокруг взлетно-посадочной полосы.

Согласно информационному агентству, два вертолета были загружены, чтобы бомбить сельскую местность Идлиба.

Асадитское министерство обороны, цитируемым местными СМИ, подтверждает, что вертолет взорвался из-за технической ошибки.

Ранее сирийский диктатор Башар Асад в интеврью российскому государственному телеканалу Russia Today заявил, что 100000 солдат режима были убиты или ранены в ходе восьмилетней гражданской войны.

Бочковые бомбы это кустарные авиационные взрывные устройства. Обычно это цилиндрическая металлическая емкость, которую наполняют взрывчатыми веществами с осколочными поражающими элементам, а затем сбрасывают с воздуха. Хотя сами такие бомбы применялись и до сирийской войны, бочковые бомбы печально прославились именно во время войны в Сирии, став символом асадитской жестокости и неразборчивости. Их примитивность практически исключает какую-либо прицельность, и как следствие, приводит к массовой гибели мирного населения. Так по сведениям Сирийского национального совета (СНС) — руководящего органа сирийской оппозиции, — только с марта 2012 по декабрь 2013 бочковыми бомбами было убито более 20 тысяч человек.

Международная общественность, включая ООН и правозащитников, неоднократно осуждала режим Дамаска за использование бочковых бомб и требовала запретить применение такого вида оружия.