Хуситы захватили судно с южнокорейской буровой установкой

Йеменские хуситы захватили судно, буксировавшее южнокорейскую нефтяную вышку, когда оно проходило через Красное море рано утром в понедельник, заявил представитель саудовских сил. По словам про-саудовской коалиции, также был захвачен еще один нефтяной танкер.

Южнокорейское судно перевозило буровое оборудование, когда боевики хуситов остановили судно, сообщает эмиратовский ресурс The National со ссылкой на представителя коалиции.

«В понедельник в 2 часа ночи хуситские боевики захватили южнокорейское судно с буровым оборудованием и его экипаж из 28 человек, принадлежащих к различным странам, а также нефтяной танкер из Саудовской Аравии с 500 000 баррелей нефти и его экипаж», - сказал полковник Ватах аль-Дубайш.

«Это значительная эскалация, которая доказывает, что у повстанцев хуситов нет реального желания серьезно участвовать в мирном процессе», - добавил он.

По сообщениям самих повстанцев, корейское судно было захвачено в южной части Красного моря, где его в настоящее время удерживают хуситы.

«Йеменская береговая охрана ... проверяет, принадлежит ли (судно) странам агрессии или Южной Корее, и в этом (последнем) случае оно будет освобождено после завершения юридических процедур. С экипажами обращаются хорошо», - сообщил официальный представитель хуситов Мохаммед Али аль-Хуси агентству Reuters.

Однако, из сообщения хуситов остается неясным, захватили они одно или два судна.