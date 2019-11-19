Кувейт: конфликт в правящей семье привел к отставке правительства

Премьер-министр Кувейта шейх Джабер аль-Мубарак отказался от повторного назначения на пост премьер-министра в понедельник, отклонив предложение правящего эмира после того как правительство подало в отставку на прошлой неделе, сообщает Reuters.

Отставка кабинета министров произошла вследствие того, что законодатели потребовали вотума недоверия министру внутренних дел из-за предполагаемого злоупотребления властью, а также в связи с тем, что между старшими членами правящей семьи, включая министров внутренних дел и обороны, возникла вражда по поводу предполагаемого неправильного обращения с военными средствами.

Эмир шейх Сабах аль-Ахмад ас-Сабах уволил своего сына, министра обороны шейха Насера ​​Сабаха аль-Ахмада ас-Сабаха и министра внутренних дел шейха Халида аль-Джарра ас-Сабаха с их постов в понедельник, сообщает государственное информационное агентство KUNA.

За выходные конфликт в правящей семьи стал публичным и распространился в социальных сетях. Утверждения о коррупции привели к открытым протестам у здания парламента Кувейта.

90-летний эмир в телевизионном выступлении попросил местные СМИ и общественность прекратить обсуждение вопроса, который в принципе решается судебной системой.

«Мы всегда будем защищать государственные фонды… и никто не может избежать правосудия, независимо от того, кто они», - сказал он. «Я призываю своих собратьев-кувейтцев защищать интересы нашей страны, ее спокойствие и безопасность, и держаться вместе».

Эмиру все равно придется выбрать премьер-министра после того, как шейх Джабер, который был премьер-министром с 2011 года, отклонил повторное назначение, сославшись на кампанию против него, которая развернулась в СМИ.

Аналитики отмечают, что кто бы не возглавил новое правительство Кувейта, нефтяная политика страны, которая устанавливается высшим нефтяным советом, и внешняя политика, управляемая эмиром, вряд ли изменятся.

Напомним, что в Кувейте на сегодняшний день остается самая открытая политическая система в арабском регионе Персидского залива. Здесь парламент обладает полномочиями принимать законы и задавать вопросы министрам. Парламентские выборы должны состояться в следующем году.

Примечательно, что борьба за власть между старшими членами правящей семьи (то есть, сугубо династический с виду конфликт) часто разыгрывается в парламенте. Отставки кабинета часто происходят, когда выборные законодатели ставят под сомнение или подают вотум недоверия высокопоставленным правительственным чиновникам.