Мальдивские депутаты сделали шаг к судебной независимости в стране

Законодатели Мальдивских островов проголосовали в понедельник за увольнение главного суди и суди верховного суда. Правительство считает, что этот шаг является частью пересмотра судебной системы, но оппозиция заклеймила его как нападение на независимость судов.

Законодатели заявили, что действуют по рекомендации назначенного парламентом судебного надзирателя, который в этом месяце заявил, что некоторые судьи верховного суда нарушили конституцию и «узурпировали полномочия парламента».

Все началось с того, что президент Ибрагим Мохамед Солих пришел к власти в сентябре 2018 года, пообещав улучшить работу правоохранительных органов и положить конец коррупции в институтах страны.

Два месяца спустя Комиссия по судебной службе начала расследование в отношении старших судей.

В прошлом месяце она заявила, что обнаружила 17 случаев, когда судьи верховного суда «нарушили конституцию или узурпировали полномочия парламента независимых государственных учреждений».

Эти нарушения, по ее словам, включали в себя отстранение десятков адвокатов после того, как они призывали к судебной реформе, и постановление, которое лишило дюжину законодателей их мест после того, как они вступили в тогдашнюю оппозиционную, ныне правящую партию, в 2017 году.

Верховный суд и его судьи не прокомментировали ход расследования. Комиссия заявила, что офис главного судьи получил копию доклада, но возвратил ее.

Председатель правящей Мальдивской демократической партии Хасан Латиф сказал, что голосование стало важной вехой в попытках реформировать судебную систему страны.

«Я считаю, что у нас все еще есть впереди огромная работа по формированию современной судебной системы», - сказал он.

Депутат от оппозиции Адам Шариф сказал, что он признает проблемы с судебной системой, «но мы считаем, что отставка главного судьи противоречит духу конституции».

«Нынешнее правительство с его огромным большинством вмешивается в судебную систему», - сказал он.

Судебная независимость, точнее ее отсутствие, это давняя проблема Мальдив. Amnesty International заявила в прошлом году, что она обеспокоена отсутствием судебной независимости в стране, но не сразу выступила с заявлением о голосовании в понедельник.