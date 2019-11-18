Отец братьев Гасангусейновых продолжает протест

В воскресенье отец убитых силовиками братьев Гасангусеновых снова вышел на одиночный пикет возле здания МВД Дагестана в Махачкаде.

Пикет Муртазали Гасангусенова поддержали журналист газеты "Новое Дело" Идрис Юсупов и общественный деятель Лариса Бачиева, которые сменяют Муртазали и продолжают акцию.

Напомним, Муртазали Гасанугусенов требует привлечь к уголовной ответственности экс-начальника РОВД Шамильского района Ибрагима Алиева. После убийства братьев Гасангусеновых, Алиев рапортовал об уничтожении двух боевиков, а также указал, что убитые совершили вооружение сопротивление сотрудникам полиции. Родные через суд добились реабилитации убитых братьев.

Гасангусенов намерен выходить на акцию каждый день с 13 до 14 часов, до тех пор, пока его требование не будет выполнено.

Братья Наби (17 лет) и Гасангусейн (19) были убиты в ходе спецоперации в августе 2016 года близ села Гоор-Хиндах Шамильского района. Силовики пытались выдать подростков за боевиков, но общественность не поверила им.

В итоге прокуратура согласилась, что убитые не имели отношения к деятельности вооруженного подполья. Добиться возбуждения уголовного дела по факту убийства удалось только спустя более года, однако до сих пор в это деле нет подозреваемых.