Мухаммад Сафади отказался от поста премьер-министра Ливана

Бывший министр финансов Ливана отказался от предложенного ему поста премьер-министра страны, после того, как сообщения о его назначении вызвали гнев среди демонстрантов, протестующих против правящей элиты.

75-летний бизнесмен Мухаммад Сафади сказал в субботу, что ему будет трудно сформировать «гармоничное» правительство в стране, которую уже месяц сотрясают беспрецедентные общенациональные протесты.

В заявлении магната говорится, что он надеется, что бывший премьер-министр Саад Харири, который подал в отставку 29 октября под давлением улицы, будет восстановлен в должности.

Протестующие, которые считают Сафади символом коррумпированного и некомпетентного истеблишмента, в пятницу сердито отреагировали на сообщения средств массовой информации о том, что ключевые политические деятели выбрали его на столь высокую должность.

Хотя официального утверждения о его выдвижении не было, демонстранты собрались перед домом Сафади в его родном городе Триполи, чтобы выразить протест против того, что они считают провокацией.

Это произошло, когда посольство США в Ливане в субботу выразило поддержку протестному движению, которое охватило ближневосточную страну с 17 октября.

«Мы поддерживаем ливанцев в их мирных демонстрациях и выражении национального единства», - заявило посольство в Twitter.

В воскресенье прошли несколько массовых митингов в городах по всему Ливану, чтобы поддержать давление на правителей страны, которые часто считаются безнадежно коррумпированными и неспособными справиться с углубляющимся экономическим кризисом.

Некоторые местные игроки, в частности влиятельное проиранское шиитское движение "Хизбалла", обвинили "внешние партии" и посольства Запада в поддержке народного восстания, в том числе посредством финансовой поддержки.

Протестное движение сначала вспыхнуло в противодействии предложенному налогу на звонки, сделанные через бесплатные телефонные приложения, но с тех пор оно превратилось в протест против всего: от кажущейся коррупции в государстве до безудержного отключения электроэнергии.

Демонстранты говорят, что им надоели одни и те же семьи, которые доминировали в правительственных учреждениях после окончания гражданской войны 1975-1990 годов.

Правительство ушло в отставку 29 октября, но оставалось в качестве временного управляющего, и до сих пор не было предпринято никаких явных усилий по формированию нового кабинет.

Протестующие требовали, чтобы новое правительство состояло из экспертов, не связанных ни с одной из традиционных политических партий.

Но во вторник президент Мишель Аун заявил в телевизионном интервью, что правительство, состоящее исключительно из независимых технократов, не будет представлять народ и не сможет определять политику.

«Где мне их искать? На Луне?» - сказал он, предложив ливанцам, которые не видят ни одного приличного человека во власти, "эмигрировать".

Его слова вызвали ярость на улицах, и протестующие заявили, что будут настаивать на своем, пока их требования не будут выполнены.