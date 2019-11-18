ХАМАС приветствует решение ООН по БАПОР

Палестинское движение ХАМАС приветствует решение ООН о продлении мандата Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) до 2023 года. Об этом говорится в сообщении ХАМАС.

Соответствующее решение было принято на заседании Четвертого комитета ООН накануне, 16 ноября.

«Решение ООН является показателем правомерности палестинского дела, в частности в вопросе палестинских беженцев. Этот шаг стал ударом по усилиям Израиля и США, предпринимающими все возможное для подрыва имиджа БАПОР и искоренения палестинского вопроса. Тель-Авив остается в одиночестве, несмотря на поддержку со стороны США»,- говорится в сообщении ХАМАС.

В ХАМАС также поблагодарили все страны, проголосовавшие в поддержку продления мандата БАПОР.

БАПОР, основанное в 1949 году, оказывает помощь более чем пяти миллионам беженцев на Западном берегу реки Иордан, в Газе, Иерусалиме, Иордании, Ливане и Сирии.