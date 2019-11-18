Идлиб: 9 мирных жителей погибли в результате российских авиаударов

В результате российских авиаударов по Идлибу в воскресенье погибли девять мирных жителей, сообщили источники в «Белых касках».

Пятеро жертв, в том числе четыре женщины, погибли в деревне Аль-Малаха в южной провинции Идлиб, в то время как остальные четверо были убиты в ходе ударов по городу Саракиб на востоке.

Несколько человек, в том числе женщины и дети, были ранены, причем некоторые серьезно, сообщили источники, добавив, что в результате третьего рейда в районе деревни Кафранбель были ранены еще два человека.

Регион Идлиб, где проживает около трех миллионов человек, в том числе многие из них по меньшей мере один раз были перемещены в результате восьмилетней гражданской войны в Сирии, контролируется группировкой Хаят Тахрир аш-Шам (ХТШ), бывшим филиалом Аль-Каиды*.

Силы режима в воскресенье начали наступление в районе Аль-Кабина к северо-востоку от Латакии, развернув вертолеты, артиллерию и ракетные обстрелы.

ХТШ объявил, что он ответил на атаку уничтожением танка режима, ранив нескольких солдат.

Режим Асада намерен вновь захватить район Аль-Кабина, который содержит несколько стратегических холмов, ведущих к Джиср-эш-Шугур в западном Идлибе - главной цели режима в его битве за захват всего северо-запада.

Хотя объявленное Россией соглашение о прекращении огня в основном сохраняется с конца августа, однако поддерживаемый Россией режим Асада продолжает наносить удары по мирным жителям.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, 48 гражданских лиц, включая 16 детей, были убиты в результате российских авиаударов по региону с начала ноября.

В прошлом месяце Асад сказал, что «лишь Идлиб» стоит на пути к прекращению гражданской войны, разорившей его страну.

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