В аэропорту Ашхабада сняли с рейса родственников невесты, вышейдшей замуж в Турции

Отец и двое родственников гражданки Туркменистана, вышедшей замуж в Турции, не смогли покинуть аэропорт Ашхабада, и подверглись оскорблениям со стороны силовиков Туркменистана. Об этом 15 ноября сообщило издание «Хроника Туркменистана».

Как стало известно журналистам, в ночь на 12 ноября группа из семерых родственников невесты (уроженки Туркменабада) должна была вылететь в Стамбул на свадьбу. Но сотрудники миграционной службы заявили, что для отца невесты и еще двух родственников-мужчин выезд из страны закрыт. Затем с ними провел беседу офицер Министерства нацбезопасности (МНБ).

Мужчины ожидали, что офицер объяснит им причины запрета на выезд. Но тот вместо этого кричал и нецензурно выражался, обвиняя отца в том, что его дочь выходит замуж за турка. Отец сообщил, что жених его дочери — этнический туркмен. Но это не успокоило сотрудника МНБ. Родственники невесты цитируют его дальнейшую речь: «Вы все предатели, только и думаете, как сбежать из Туркменистана. Почему твоя дочь тут не вышла замуж? Почему не хочет жить и работать на родине? Из-за таких, как вы, все думают, что у нас плохая страна».

Эта беседа длилась час. После этого троим мужчинам сказали, что они уже никогда не смогут выехать из Туркменистана. Помимо них, с того же рейса были сняты еще восемь человек.

Видимо теперь все должны думать, что Туркменистан просто отличная страна.

Между тем, издание «Фергана» напоминает, что снятие с рейса без объяснения причин, — распространенная практика в Туркменистане. Сотрудники миграционной службы получают списки невыездных граждан, причем это не обосновывается никакими документами. Недавно независимые журналисты выяснили, что добиться исключения из списка можно за взятку в размере от $2 тысяч до $5 тысяч. Однако существует некоторое количество граждан, которых не вычеркнут из перечня ни за какую сумму.

Весной 2019 года в руки журналистов попали результаты исследования Госкомстата, согласно которым за последние десять лет Туркменистан покинули (навсегда или с целью трудоустройства) 1,9 млн человек, то есть около трети населения. По словам источников, президент Гурбангулы Бердымухамедов очень рассердился, узнав об этом. Результаты исследования были засекречены, а проводившие его сотрудники взяты под наблюдение.