Ирак: Турция может стать альтернативным маршрутом для иракской нефти

Неожиданную выгоду от волны протестов в Ираке может получить Турция. Ирак рассматривает Турцию в качестве одного из возможных альтернативных экспортных маршрутов для транспортировки нефти из богатого нефтью региона Басра, который столкнулся с проблемой экспорта из-за протестов в этой стране, заявил 11 ноября агентству «Анадолу» министр нефти Ирака Фалах Аламри Джассим.

Ирак призывает турецких инвесторов расширить трубопроводные проекты от Басры до Джейхана и восстановить стратегические трубопроводы для развития богатого нефтью города Басра, сказал Джассим.

По словам Аламри, Ирак уделяет особое внимание энергетическим коридорам с Турцией в поисках альтернативных экспортных маршрутов.

Он охарактеризовал Персидский залив как «основной маршрут для экспорта иракской нефти», но также утверждает, что Ирак нуждается в гибкости в своих маршрутах экспорта нефти.

Поскольку напряженность в Персидском заливе может прервать транспортировку иракской нефти на международные рынки, страна, экономика которой сильно зависит от нефтяных доходов, ищет альтернативные экспортные маршруты. Учитывая, что Сирия не является подходящим выбором для инвестиций из соображений безопасности, Турция и Иордания рассматриваются как варианты новых маршрутов для нефти из Басры.

По словам Аламри, главная цель Багдада - диверсифицировать пункты экспорта нефти, а диверсификация экспортных ресурсов и маршрутов зависит от потребностей Ирака, политической и экономической ситуации и безопасности трубопроводов.

Большая часть доказанных запасов нефти Ирака находится на юге страны, и, в частности, 60% всех доказанных запасов нефти Ирака находится в регионе Басра с экспортом более 3 миллионов баррелей нефти в день (мб / д).

Аламри сказал, что развитие и безопасность города будут обеспечены по мере расширения необходимых экспортных планов и проектов.

По словам Аламри, Турция участвует во многих проектах в энергетическом секторе Ирака и известна как один из крупнейших инвесторов в Ираке.

«Фактически, все иностранные инвесторы в Ираке конкурируют друг с другом», - сказал он и добавил, что Китай, который занимает первое место по инвестициям в энергетику, особенно в Басре, следует за компаниями из Великобритании, Южной Корее и России.

Ирак стремится удвоить добычу нефти к 2030 году

Энергетические отношения, которые были одной из проблем между Анкарой и Багдадом, существенно улучшились, когда Турция встала на сторону администрации Багдада после того, как 25 сентября 2017 года региональное правительство Курдистана провело референдум о независимости.

Ирак, добывающий более 3,5 млн. баррелей в сутки, намерен удвоить добычу нефти к 2030 году. В соответствии с этой целью Багдад выделил в начале 2019 года инвестиционный бюджет в размере около 7 млрд. Долл. США для разработки пяти гигантских нефтяных месторождений в регионе Басра.

Однако антиправительственные протесты, которые начались 1 октября и распространились по всей стране, привели к большим потерями для экономики страны, особенно в торговле нефтью. Когда демонстранты закрыли главный иракский порт в Умм-Касре около Басры, импорт и экспорт страны стали весьма сложным делом.

3 октября премьер-министр Ирака Адель Абдуль-Махди призвал вернуться к нормальной жизни и заявил, что угроза для нефтяной промышленности, блокирование доступа к портам и задержка ввоза коммерческих товаров в Ирак, привели к росту цен.