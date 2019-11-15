"Источник мира": сирийцы поддерживают турецкую интервенцию

После уже исторического объявления Дональда Трампа о выводе американских войск с северо-востока Сирии и начала турецкой операции «Источник мира», пропагандисты с обеих сторон вызвались толковать волю жителей охваченных войной регионов. И те и другие без устали твердят о том, чего же на самом деле хотят сирийцы, и как они относятся к Турции/СНА либо РПК/СДС. В итоге, однако, мы до сих пор не знаем, как жители районов под контролем СДС относятся к операции «Источник мира» - проклинают ли они «турецких захватчиков» или ждут «освобождения»?

И вот на днях были опубликованы результаты первого социологического опроса среди жителей названных районов. Отчет был опубликован международной исследовательской группой Gallup. Сразу отметим, что авторство отчета вызвало скепсис у некоторых критиков, которые заявили, что это не тот Gallup Inc., который широко известен и пользуется доверием. Однако, другие аналитики заметили, что Gallup уже долгое время представляет из себя по сути федерацию исследовательских организаций, а конкретно это исследование провела Orb International, заслуживающая доверия организация.

Международные исследовательские институты Gallup (Лондон и Дамаск) отслеживают общественное мнение с момента начала сирийского военного конфликта в 2012 году, и в течение десяти дней опросили (лицом к лицу) репрезентативную выборку из 600 взрослых людей (601, если точнее) в Ракке и Хасаке, двух регионах, в которых сосредоточена турецкая интервенция. Авторы подчеркивают, что хотя они не смогли получить доступ к тем городам и деревням, которые в настоящее время подвергаются нападениям со стороны турецкой армии и СНА, они также включили 100 курдов, покинувших эти деревни в течение последней недели. Опрос проходил 13-26 октября этого года, что следует учитывать, поскольку с тех пор произошли некоторые изменения в Сирии (например, полноценный союз СДС с Дамаском пока так и не состоялся, а американцы не ушли полностью).

Результаты показывают, что трое из пяти опрошенных (58%) поддерживают решение президента Трампа вывести войска из их районов, но среди курдов, что неудивительно, мнение очень разнится (33% поддерживают, 67% выступают против). Но многих может удивить, отмечают авторы, что та же самая пропорция (57%) поддерживает военную интервенцию Турции.

При этом, стоит отметить, что хотя арабское население широко поддерживает операцию (64%), курды по понятным причинам не полны энтузиазма (77% выступают против нее), но на удивление авторов отчета 23% курдов ее все таки поддержали.

«Основываясь на наших результатах предыдущих опросов и проводимых качественных исследований, мы предполагаем, что существует три возможных причины раскола курдского мнения о турецкой интервенции. Во-первых, существует глубокий внутри-курдский раскол . Многие курды в Сирии идеологически не согласны с PYD - левым филиалом РПК с несирийским руководством. Многие из этих людей в настоящее время перемещены и ожидают успешного завершения турецкой операции, чтобы они могли вернуться домой.

Некоторые молодые курды бежали в Турцию и зону операции «Оливковая ветвь», чтобы избежать призыва на военную службу. Турецкая интервенция, направленная на разгром PYD / СДC, отвечает их интересам, однако эти люди также не приветствуют захват режимом Башара Асадом своих территорий, потому что они также заставляют людей сражаться за них. Турецкий контроль является самым безопасным средством избежать вовлечения людей в насилие . Но более фундаментально, что многие курды, присоединившиеся к началу сирийской революции, рассматривают PYD как союзников Ассада и группу, которая ранее передала многих активистов режиму. Турция сейчас считается менее близкой к режиму Асада, чем PYD».

На протяжении многих лет общественное мнение последовательно показывало, что Турция считается единственной страной, которая оказывает положительное влияние на дела внутри Сирии . И многие люди в Ракке и Хасаке говорят о желании жить под контролем Турции, завидуя ее относительному процветанию, как, без сомнения, сильной нации, способной противостоять Асаду. Опрос показал, что 55% из этих двух провинций считают, что Турция оказывает положительное влияние на регион, что выгодно отличается от Международной коалиции против ИГИЛ* (24%), России (14%), США (10%) и Ирана (6%).

Результаты опроса также указывают на потенциально тревожные последствия интервенции. Почти три из четырех респондента (69%) согласны с тем, что «если Асад получит больше территории в регионе, я поддержу применение насилия для защиты наших прав». После того как СДС по сути присоединились к Башару Асаду (соглашение, которое поддерживают только 23%), кажется неизбежным, что режим будет контролировать большую часть северо-восточной Сирии. Действительно, 79% респондентов согласны с тем, что «вывод американских войск из Сирии увеличит вероятность того, что Асад получит больше территории». Почти три из четырех (70%) также согласны с тем, что «если режим Асада получит больше территории, Сирия будет на самом деле контролироваться Ираном».

Но гораздо больше беспокойства у опытных наблюдателей вызывают те 57% населения, которые согласны с тем, что « жить под ИГИЛ было бы предпочтительнее, чем жить под контролем Асада ». Gallup International недавно взяла интервью у женщин, которые покинули лагерь Аль-Хол и разделяют подобные взгляды. Авторы делают вывод, что возвращение асадитов увеличивает вероятность возрождения ИГИЛ (или чего-то подобного) гораздо сильнее, чем вывод американских войск сам по себе. Многие на Западе утверждают, что ИГИЛ потерпело поражение - в военном отношении наверняка, но в идеологическом плане, похоже, еще есть чем заняться, отмечают исследователи. Поскольку 62% опрошенных заявили, что «очень / несколько вероятно», что ИГИЛ снова увеличит свой контроль в ближайшие месяцы, было бы наивным полагать, что Сирия избавилась от ИГИЛ.

В общем, вряд ли стоит подробно объяснять, почему такие результаты опросов не устроили всех. Как-бы то ни было, это первый и пока что единственный по настоящему серьезный научный статистический опрос тех, кого это война касается в первую очередь, и от имени которых выступают все без исключения участники конфликта.

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