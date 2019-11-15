В Швеции арестован иранец, подозреваемый в массовых убийствах и пытках

Шведская полиция арестовала 58-летнего мужчину по подозрению в причастности к резне политических заключенных в Иране три десятилетия назад.

По сообщению национального информационного агентства TT, гражданин Ирана подозревается в причастности к кровавой расправе в Иране в 1988 году над тысячами политических заключенных.

Мужчина, имя которого Стокгольм не называет, был арестован 9 ноября после того, как он въехал в страну, чтобы навестить родственников.

Он останется под стражей до тех пор, пока не будет принято решение о том, должен ли он быть обвинен или предан суду.

Окончательное решение должно быть принято 11 декабря.

Этот человек обвиняется в массовом убийстве заключенных в тюрьме Караджа, города к западу от иранской столицы Тегеран, когда кровавая ирано-иракская война начала сворачиваться.

По словам его адвоката, он отрицает все обвинения против него.