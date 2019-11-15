Ливанские партии договорились назначить нового премьер-министра

Основные политические партии Ливана договорились о назначении бывшего министра финансов и бизнесмена Мохаммеда Сафади премьер-министром нового правительства, сообщают местные СМИ в четверг.

Четыре политических блока согласились выдвинуть кандидатуру 75-летнего политика после встречи между исполняющим обязанности премьер-министра Саадом Харири и со старшими представителями спикера парламента Наби Берри и генерального секретаря «Хизболлы» Хасана Насраллы.

«Блоки «Хизбалла», Свободное патриотическое движение, Движение будущее и «Амаль» приняли решение назначить Сафади премьер-министром», - пишет ливанская газета The Daily Star со ссылкой на анонимный источник.

Администрация президента должна будет созвать парламентскую сессию для официального выдвижения кандидатуры Сафади, после чего назначенный премьер-министр будет работать над формированием нового правительства.

Почти месячное протестное движение Ливана, которое впервые вспыхнуло в противовес предлагаемому налогу на звонки через бесплатные телефонные приложения, переросло во всеобщий протест против всего: от коррупции в государстве до отключения электроэнергии.

Демонстранты говорят, что им надоели одни и те же семьи, которые доминировали в правительственных учреждениях после окончания гражданской войны 1975-1990 годов.

Правительство ушло в отставку 29 октября, но остается в качестве надзора, и до сих пор не было предпринято никаких явных усилий по формированию нового правительства. Тем временем страну сотрясает экономический кризис.

Протестующие требовали, чтобы новое правительство состояло из экспертов, не связанных ни с одной из традиционных политических партий.

Многие протестующие вышли поздно вечером в четверг, чтобы протестовать против возможного назначенич Сафади.

Местные СМИ сообщают, что протестующие собрались вокруг резиденции Сафади в Триполи.

«Он печально известен своей коррумпированностью. Его выдвижение провалится, прежде чем он даже создаст правительство», - заявил один из протестующих в прямом эфире, сообщает The Daily Star.

Жена Сафади, Виолетта, является министром в текущем временном кабинете.

В 2009 году Сафади выиграл место от Триполи на парламентских выборах, выдвигаясь в избирательном списке Харири.

С 2011 по 2014 год он был министром финансов в правительстве Наджиба Микати.

В 2006 году The Guardian сообщила, что Сафади участвовал в сделке с оружием через анонимную оффшорную компанию Poseidon.

Утверждается, что компания использовалась для перевода денег Сафади, который в то время работал на принца Турки бин Насера, саудовского королевского офицера и офицера ВВС.