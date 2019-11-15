Израиль снова бомбил Газу - несмотря на перемирие

В пятницу утром израильская армия заявила, что нанесла новые удары по целям «Исламского джихада» в Газе, несмотря на прекращение огня с утра четверга.

«Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по террористическим целям «Исламского джихада» в секторе Газа», - говорится в сообщении армии через WhatsApp для журналистов.

Напомним, что соглашение о прекращении огня было заключено между Израилем и палестинцами после того, как в результате двухдневной вспышки насилия в Газе погибли тридцать четыре палестинца. Это самая ожесточенная эскалация насилия в Газе с мая.

«Исламский джихад» выпустил около 450 ракет по направлению к Израилю, в то время как Израиль ответил множеством авиаударов.

Но тот факт, что ХАМАС остается в стороне от последней эскалации, называют признаком того, что эскалация будет краткой.

Израиль обычно публично не признает сделки с палестинскими группировками, и в четверг официальные лица заявили, что единственным неписаным соглашением было то, что Израиль будет сдерживать огонь, пока это делает «Исламский джихад».

Военные представители Израиля перечислили ряд достижений после двухдневной вспышки насилия, в том числе убийство около 25 боевиков в ходе целенаправленных ударов.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что политика "зарекомендовала себя" и будет продолжаться.

«Все, кто был высокопоставленным военным лидером, который собирался совершить это и был замешан в терроре или ракетном обстреле Израиля, были устранены», - сказал он израильскому военному радио. «И мы намерены продолжать это».

Критики же говорят, что Израиль по суди занимается внесудебными убийствами, которые подвергают опасности гражданских лиц.