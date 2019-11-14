Европейский союз требует от России освободить членов "Хизб ут-Тахрир"

Европейский союз призвал Россию отменить приговор и отпустить шестерых осужденных по ялтинскому «делу Хизб ут-Тахрир». Как сообщает издание «Крым.Реалии» об этом говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы.

В ЕС назвали приговор российского суда – «целенаправленным преследованием Россией украинских граждан в Крыму».

«Европейский союз не признает ни российское законодательство в Крыму и Севастополе, ни этапирование крымчан в суды в России. ЕС ожидает, что Россия отменит эти решения и немедленно освободит всех незаконно задержанных украинцев», – говорится в сообщении.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 12 ноября приговорил к заключению в колонии строгого режима шестерых фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир». Согласно решению суда, Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усеин Куку – 12 лет, Вадим Сирук – 12 лет, Арсен Джеппаров – 7 лет и Рефат Алимов – 8 лет.

Представитель российского отделения Amnesty International Александр Артемьев назвал «политическим преследованием» данный приговор.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест российской стороне в связи с данным приговором.

Напомним, что обвиняемые по этому делу были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».