Дагиру Хасавову продлили арест на два месяца

Басманный районный суд Москвы продлил арест адвокату Дагиру Хасавову, обвиняемому в воспрепятствовании правосудию, до 16 января 2020 года. Об этом сообщают "Кавказ.Реалии" со ссылкой на его адвоката Саида Ярахмедова.

По словам адвоката, Хасавов принимал участие в судебном заседании. Напомним, 10 ноября он был госпитализирован в больницу при СИЗО "Матросская тишина" по состоянию здоровья. Интересы Хасавова представляют больше десяти адвокатов. Кроме того, на заседании присутствовали его коллеги, которые пришли поддержать.

Напомним, что Дагира Хасавова задержали 17 сентября во время судебного заседания в Лефортовском суде Москвы. Там он выступал в защиту бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, которым вменяли растрату и присвоение 41 млн рублей. Хасавова обвинили в том, что он якобы вынудил потерпевшего дать ложные показания по этому делу.