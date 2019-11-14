Рашид Ганнуши избран главой парламента Туниса

Лидер тунисской партии “мусульманских демократов” Ан-Нахда, Рашид Ганнуши, был избран спикером парламента в среду, через месяц после того, как партия заняла первое место на парламентских выборах.

За Ганнуши проголосовали 123 из 217 голосов, поданных в парламенте. Набрать большинство стало возможным после соглашения с либеральной партией «Кальб Тунис», возглавляемой скандальным бизнесменом Набилем Каруи.

Каруи, потерпевший поражение во втором туре президентских выборов в октябре, представлял себя в качестве оплота против «исламизма» во время своей кампании. Его партия ранее категорически исключала возможность каких-либо соглашений с Ан-Нахда.

Ганнуши, которому сейчас 78 лет, возглавлял Ан-Нахда с момента ее основания почти 40 лет назад. Он смог привести движение к победе на выборах 2011 года, спустя всего несколько месяцев после того, как партия вышла из подполья после революции, свергнувшей автократа Зин эль-Абидина бен Али.

Ганнуши, бывший лидер оппозиции при Бен Али и бывшем президенте Хабибе Бургибе, никогда не выдвигался на их посты, но получил место в в парламенте Тунисе на выборах 6 октября.

Ан-Нахда выиграла 52 места по результатам выборов — хоть и первое место, но гораздо меньше того, что требуется для создания единоличного правительства. Поэтому сейчас партия ведет переговоры с другими политическими группами, чтобы сформировать коалиционное правительство.

Парламентские выборы прошли между первым и вторым турами президентских выборов в Тунисе, на которых победил независимый консерватор и аутсайдер, академик Кайс Сайед.

Ан-Нахда также хочет, чтобы один из ее собственных политиков возглавил правительство в этой североафриканской стране. Ожидается, что до пятницы партия должна объявить своего кандидата на пост премьер-министра.