Сирийцы, перенесшие пытки в застенках, подали в норвежский суд на режим Башара Асада

Сирийские беженцы в Норвегии обратились к норвежской полиции с просьбой расследовать военные преступления, совершенные сирийским режимом в течение более восьми лет гражданской войны.

Во вторник базирующаяся в Берлине правозащитная группа объявила, что попросила норвежских прокуроров возбудить уголовное дело против высокопоставленных чиновников сирийского режима по обвинениям в преступлениях против человечности, включая внесудебные казни, изнасилования, избиения, порку и другие жестокие формы пыток.

Европейский центр по конституционным правам и правам человека заявил, что подал жалобу вместе с четырьмя другими группами от имени пяти жертв пыток.

Истцы подали заявления с подробным описанием зверств, которые они испытали, и свидетелями которых стали в более чем дюжине тюрем, Обвинения требуют ареста 17 названных высокопоставленных членов сирийского аппарата безопасности.

«Я все еще страдаю от последствий пыток», - сказал один из членов группы в комментариях, опубликованных в The Guardian. «Последние восемь лет я не могу спать даже два часа. Даже со всеми успокоительными и обезболивающими я все еще переживаю то, что происходило в тюрьмах, час за часом».

Этот шаг последовал за исторической акцией Германии, которая ранее в этом месяце обвинила двух предполагаемых бывших офицеров сирийской секретной службы в участии в пытках, массовых изнасилованиях и преступлениях против человечности.

Подозреваемые, Анвар Раслан и Айад аль-Гариб, приехали в Германию в качестве беженцев в 2012 году. Предполагается, что оба они занимали руководящие должности в тюрьмах Сирии, оказывая содействие и подстрекая к убийству десятков заключенных.

Ожидается, что оба предстанут перед судом в 2020 году.

Предварительные разбирательства, аналогичные тем, что проводятся в Норвегии, продолжаются во Франции, Швеции и Австрии, поскольку правозащитные группы заставляют европейские государства добиваться ответственности и положить конец безнаказанности, предоставленной тем, кто участвует в злодеяниях восьмилетней гражданской войны в Сирии.

Как и Германия, Норвегия использует правовую доктрину, известную как универсальная юрисдикция, которая позволяет прокурорам в национальных судах возбуждать дела о военных преступлениях за пределами своих границ.

«Мы просим норвежские власти сделать то, чего они раньше не делали. Но мы убеждены, что не просим их сделать что-то невозможное», - сказал The Guardian Гуннар Экелёве-Слайдал из норвежского Хельсинкского комитета.

Поскольку Норвегия не проводит заочные судебные процессы, активисты просто надеются, что полиция выдаст ордера на арест, подчеркнув, что наиболее важным результатом является послание сирийскому режиму о том, что культура безнаказанности закончилась.