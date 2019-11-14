Газа: Израиль и "Исламский джихад" заключили перемирие при посредничестве Египта

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа было заключено рано утром в четверг и вступило в силу в 5:30, сообщают египетские источники и источники «Исламского джихада».

«Соглашение о прекращении огня стало результатом усилий Египта и было одобрено «палестинскими группировками, включая« Исламский джихад», - сказал египетский чиновник, что позже подтвердил источник от палестинской группировки.

Соглашение было введено через несколько часов после того, как палестинская семья из шести человек была убита в результате израильского удара по их дому в южной части сектора Газа.

«Шесть членов семьи Абу Малхус, в том числе трое детей и две женщины, были убиты в результате израильского удара по их семейному дому в Дейр-эль-Балахе в южной части сектора Газа», - заявили в министерстве здравоохранения Палестины.

Семья была убита ударом израильтян, который, как утверждается, был направлен по объектам боевиков "Исламского джихада". Со вторника было убито 32 человека, тогда как, по израильским военным данным, в ответ было выпущено 350 ракет по Израилю.

Напомним, что воздушные удары начались рано утром во вторник, когда Израиль разбомбил дом старшего командира «Исламского джихада», убив его и его жену. В ответ боевики открыли огонь ракетами по южному Израилю, который в свою очередь ответил воздушными и артиллерийскими ударами.

Организация Объединенных Наций осудила нападения Израиля на палестинцев в Газе в среду, добавив, что она пытается добиться деэскалации конфликта между боевиками "Исламского джихада" и Израилем.

Несмотря на посредничество ООН и Египта, риск дальнейшей эскалации сохраняется.

За несколько часов до прекращения огня «Исламский джихад» заявил, что намерен нанести удар по Тель-Авиву и Иерусалиму.