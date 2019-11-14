Маленькая африканская мусульманская страна требует в ООН правосудия для рохинджа

Министерство юстиции Гамбии подало в Международный суд ООН иск, обвиняющий власти Мьянмы в геноциде народности рохинджа, сообщает РИА Новости со ссылкой на правозащитную организацию Human Right Watch.

Министр юстиции Гамбии, выполняющий также обязанности генерального прокурора, Абубакарр Тамбаду (на фото) рассказал о предпринятой инициативе в понедельник, 11 ноября, на встрече с представителями десяти правозащитных организаций в Гааге.

В заявлении МИД, опубликованном днем ранее, говорилось, что Гамбия выступает как страна-участник Конвенции о геноциде и наказании за него 1948 года. Мьянма присоединилась к соглашению в 1956 году.

Официальные власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш.

В общем, что тут сказать? Хорошо, что хоть Гамбия у нас есть, на фоне большинства уже даже она выглядит супердержавой.