В Польше арестовали двух исламофобов, планировавших теракты против мусульман

Польский суд вынес решение об аресте двух ультраправых экстремистов, подозреваемых в планировании нападения на мусульман.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) Станислава Зарина.

По его словам, подсудимые были задержаны утром 10 ноября во время рейда в Варшаве.

В ходе обыска было обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы, а также вещества, которые могут быть использованы для изготовления взрывчатых устройств.

Задержанные пытались организовать теракты, схожие по масштабам с теми, что организовали Андерс Беринг Брейвик (убивший в 2011 году в Норвегии 77 человек), а также Брентон Таррант, совершивший 15 марта 2019 года кровавую расправу над десятками верующих в двух мечетях города Крайстчерч (Новая Зеландия).