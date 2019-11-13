Украина депортировала в Россию чеченца Умара Альбердова

Украинские правоохранительные органы выдворили из страны чеченца Умара Альбердова, сообщают "Кавказ.Реалии" со ссылкой на неназванного представителя вайнахской диаспоры.

По словам источника издания, Альбердов, который имел вид на жительство в Украине и проживал с семьей в Киеве, был задержан на улице и доставлен в отдел Службы безопасности Украины.

"Ему сказали, что он прислал приглашение на въезд в Украину кому-то не тому, – говорит собеседник. – Отвезли домой, дали собрать вещи и доставили на границу Украины, России и Беларуси (в Черниговской области – прим.ГИ)".

О дальнейшей судьбе Альбердова, который легально проживал в стране около года, ничего неизвестно, а его семья остается в Украине.

По данным источника "Кавказ.Реалии", приблизительно в это же время в Россию был экстрадирован уроженец Чечни, который содержался в СИЗО Николаева.

"Ранее там была задержана группа кавказцев, всех освободили, а он оставался в изоляторе, теперь его выдали", – отметил собеседник. Имени экстрадированного он не назвал.

Напомним, что ранее, в сентябре 2018 года, по решению Генпрокуратуры Украина экстрадировала в Россию ингуша Тимура Тумгоева, воевавшего на Донбассе против пророссийских сепаратистов. В России мужчина был приговорен к 18 годам лишения свободы за якобы участие в боевых действиях на территории Сирии против сил Башара Асада.