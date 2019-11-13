Суд по делу Абдулмумина Гаджиева: все остаются за решеткой

Вчера Советский районный суд Махачкалы рассмотрел ходатайство следствия об продлении меры пресечения обвиняемым по делу журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиеву — самому Гаджиеву, бизнесмену Кемалу Тамбиеву и экс-руководителю благотворительного фонда "Ансар" Абубакару Ризванову.

Как сообщает издание «Кавказ.Реалии» следователь Надыр Телевов ходатайствовал о продлении ареста всем троих обвиняемым на два месяца. Свою позицию он обосновывал тем, что ему нужно время для проведения следственных мероприятий.

Защита обращала внимание на то, что силовики фактически ничего не делают и лишь намеренно затягивают дело, однако судья Джалу Джалалов не внял их доводам.

Кроме того, суд проигнорировал заявления Тамбиева и Ризванова о давлении со стороны полицейских и сотрудников СИЗО. По словам Ризванова, с 11 ноября он держит голодовку "в связи с непрекращающимися незаконными действиями в отношении него сотрудников СИЗО-1".

Все трое также пожаловались на ограничение общения с адвокатами. Несмотря на это, Джалалов продлил всем троим арест на два месяца – 13 января 2020 года. Защита намерена обжаловать это решение.