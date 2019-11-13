Взрыв в Кабуле: семь человек погибли

В столице Афганистана сегодня утром взорвалась автомобильная бомба, в результате чего погибли по меньшей мере семь мирных жителей.

Насрат Рахими, представитель министерства внутренних дел, сказал, что взрыв произошел в среду в районе Касаба в Кабуле.

По словам Рахими, по меньшей мере семь человек были ранены в результате взрыва, предупредив, что число погибших может возрасти.

Пресс-секретарь сообщил, что цель нападения была не сразу ясна и что на месте происшествия ведется расследование.

Очевидцы сообщают, что повсюду слышны сирены машин скорой помощи, а из самой зоны взрыва поднимается гигантский поток дыма.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. Однако, мало кто сомневается, что это дело рук либо талибов* либо боевиков ИГИЛ* — и те и другие ранее устраивали нападения в Кабуле.

Взрыв произошел на следующий день после того, как президент Ашраф Гани объявил, что правительство в Кабуле освободит трех высокопоставленных заключенных талибов, чтобы обменять их на западных заложников, которые были похищены талибами в 2016 году.

Среди трех заключенных талибов - Анас Хаккани, который был арестован в 2014 году, и чей старший брат является заместителем лидера талибов и главой сети Хаккани, аффилированной с талибами.

Гани не уточнил судьбу западных заложников - австралийца и американца, профессоров в Американском университете в Кабуле, - и остается неясным, когда и где они будут освобождены.

Гани заявил во вторник, что он надеется, что это решение поможет «проложить путь» для неофициальных прямых переговоров между его правительством и талибами, которые давно отказываются вести переговоры с администрацией в Кабуле.

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