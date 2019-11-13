ЕС: Израиль обязан специально маркировать продукты из незаконных поселений

Пищевые продукты с оккупированных Израилем территорий должны быть специально помечены как таковые, чтобы избежать введения в заблуждение потребителей. Об этом во вторник постановил верховный суд Европейского союза. Решение особенно касается незаконных еврейских поселений из этих районов.

Европейский суд постановил, что в соответствии с правилами ЕС, касающимися маркировки продуктов питания, должно быть ясно, откуда поступает продукция, чтобы потребители могли делать выбор, основываясь на «этических соображениях и соображениях, касающихся соблюдения международного права».

Решение было принято после того, как высший суд Франции попросил разъяснить правила маркировки товаров с Западного берега, включая аннексированный Восточный Иерусалим, который международное сообщество считает оккупированной палестинской землей, а также Голанских высот, которые Израиль захватил у Сирии в 1967 году.

«Продукты питания, происходящие с территорий, оккупированных Государством Израиль, должны иметь указание на их территорию происхождения, вместе с информацией о том, поступают ли эти продукты из израильского поселения на этой территории», - говорится в вердикте Европейского суда.

Суд заявил, что маркировка места производства продуктов как «Государства Израиль», когда на самом деле они происходят из «территорий ... оккупированных этим государством и находящихся под ограниченной юрисдикцией последнего, как оккупирующей державы в значении международного гуманитарного права», может ввести в заблуждение потребителей.

Суд добавил, что правила ЕС от 2011 года о маркировке происхождения товаров предназначены для того, чтобы потребители могли делать «осознанный выбор, принимая во внимание не только медицинские, экономические, экологические и социальные соображения, но также этические соображения и соображения, касающиеся соблюдения международного права».

«В связи с этим суд подчеркнул, что подобные соображения могут повлиять на решения потребителей о покупке», - заявил Европейский суд.

Что касается вопроса об израильских поселениях, то суд заявил, что «они явно выражают политику перемещения населения, проводимую этим государством за пределами его территории, в нарушение норм общего международного гуманитарного права».

В 2016 году Франция опубликовала руководящие принципы, в которых говорится, что продукты из израильских поселений на Западном берегу и на Голанских высотах должны иметь ярлыки, указывающие их точное происхождение, но это было оспорено Европейской еврейской организацией и Psagot, компанией, которая управляет виноградниками в оккупированных районах.

Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины Саиб Эрекат приветствовал решение, но призвал ЕС пойти дальше.

«Мы требуем не только правильной маркировки, отражающей происхождения товаров, поступающих из незаконных колониальных поселений, но и запрета этой продукции на международных рынках».

Израиль выразил ярость по поводу этого решения, заявив, что оно представляет собой «двойной стандарт».

«Вся цель постановления состоит в том, чтобы выделить и применить двойной стандарт против Израиля», - говорится в заявлении.

«В мире существует более 200 территориальных споров, однако (Европейский Суд) не вынес ни одного решения, касающегося маркировки продуктов, происходящих с этих территорий».

Представитель Европейской комиссии, исполнительного органа ЕС, заявил, что решение не изменило "фундаментальную поддержку безопасности Израиля" со стороны ЕС.

«ЕС не поддерживает какую-либо форму бойкота или санкций против Израиля, и ЕС отвергает попытки кампаний так называемого движения BDS изолировать Израиль», - сказала Мина Андреева.

Напомним, что движение BDS состоит из более чем 170 палестинских организаций гражданского общества, союзов и культурных и правозащитных групп, включая все основные политические партии, профсоюзы и академические союзы, - в 2005 году они официально объявили бойкот Израилю.

Ненасильственное движение BDS говорит, что оно вдохновлено кампанией, нацеленной на режим апартеида в Южной Африке, и стремится положить конец жестокой оккупации Израилем Западного берега.

Израиль рассматривает движение как стратегическую угрозу и обвиняет его в антисемитизме - активисты категорически отвергают это требование, называя его попыткой дискредитировать их.

* - запрещены в РФ