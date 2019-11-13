Саудовская Аравия объявила о первой группе "премиум-резидентов"

Власти Саудовской Аравии в понедельник объявили, что 73 иностранным гражданам был предоставлен Premium вид на жительство в королевстве, что сделало эту группу первой, которая соответствовала критериям.

В заявлении, опубликованном в понедельник, Центр премиум-проживания Саудовской Аравии (SAPRC) заявил, что группа состоит из 73 человек, граждан 19 стран, некоторые из которых уже проживают в королевстве.

«Королевство приветствует всех. Подача заявления на получение статуса резидента Premium доступна всем, кто отвечает соответствующим условиям, независимо от того, проживают ли они в Королевстве или желают приехать сюда, - сказал генеральный директор центра Бандар аль-Айяд.

«Наша страна сегодня является одним из наиболее важных направлений, будь то для работы или инвестирования, или даже для проживания, в свете многих преимуществ, включая стратегическое расположение Королевства, богатую историю и разнообразие, развитую инфраструктуру и, самое главное, его безопасность и стабильность».

Несмотря на приветственное послание аль-Айяда, он добавил, что соискатели по этой схеме должны быть в состоянии заплатить единовременный сбор в размере 800 000 риялов (213 313 долл. США) или ежегодное возобновляемое проживание премиум-класса стоимостью 100 000 риялов (26 665 долл. США).

Этот шаг является частью планов наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана открыть королевство миру, ослабив консервативные законы страны и привлекая туризм и инвестиции.

Напомним, что Саудовская Аравия в сентябре впервые начала выдавать туристические визы для граждан из 49 стран.

Чтобы поощрить туризм, власти также заявили в октябре, что они позволят не состоящим в браке иностранным парам арендовать гостиничные номера вместе.

Что касается, премиум-резидентов, то они смогут работать в королевстве и передвигаться без ограничений между компаниями.

Однако у них не будет доступа к некоторым ролям, зарезервированным для граждан Саудовской Аравии.

Схема рекламируется как способ облегченного получения лицензий на владение бизнесом, владения имуществом и транспортными средствами для иностранцев.

Лица, участвующие в схеме, также смогут самостоятельно оформлять въездные и выездные визы, а также визы для посещения родственников.