Газа: израильские авианалеты привели к смерти 10 человек

Как мы уже сообщали, во вторник Израиль убил командира палестинской группировки "Исламский джихад" в результате удара по его дому в секторе Газа. Это убийство вызвало обмен огнем и привело к насильственной эскалации, в ходе которой погибли еще девять жителей Газы.

Удар по дому Аль-Атта вызвал ответный огонь почти 200 ракет, выпущенных по Израилю, после чего последовали израильские воздушные налеты на Газу. Министерство здравоохранения Газы сообщило о гибели 10 человек и более 40 раненых в палестинском анклаве.

Израиль заявил, что его авиаудары были направлены на боевиков "Исламского джихада", а также на группы, запускающие ракеты.

Ракетный огонь по Израилю вызвал повреждения и ранения. По крайней мере, одна ракета попала в дом, а другая едва не попала в проезжающие машины на шоссе.

Пострадал также завод в городе Сдерот, там начался пожар.

Израильские медики говорят, что они оказали помощь 46 людям, 21 из которых имел «симптомы стресса», связанные с ракетным обстрелом.

«Исламский джихад» взял на себя ответственность за ракетный обстрел из Сектора Газа.

Школы были закрыты как в секторе Газа, так и в некоторых частях Израиля, в том числе в коммерческой столице страны Тель-Авиве.

Израильская армия приказала многим работникам в Тель-Авиве, центральном Израиле и пограничном с Газой районе оставаться дома.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Аль-Ата за прошедший год «спланировал и осуществил много нападений» и «выпустил сотни ракет по общинам, прилегающим к Газе».

«Израиль не заинтересован в эскалации, но мы сделаем все необходимое, чтобы защитить себя», - сказал он в телевизионном заявлении из штаба обороны.

«Я говорю вам заранее, это может занять время».

Между тем, в Газе громкоговорители с мечетей объявили новости о смерти Аль-Ата рано утром во вторник, и толпы людей присоединились к его похоронной процессии на улицах города, время от времени стреляя в воздух.

В совместном заявлении различных групп в Газе говорится, что Израиль пересек "все красные линии" и столкнется с последствиями.

Вспышка насилия происходит в политически чувствительное время для Израиля.

Всеобщие выборы 17 сентября завершились тупиком, и новое правительство все еще не сформировано.

Это были уже вторые выборы с апреля, которые также закончились безрезультатно.