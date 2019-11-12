В столице Дагестана прошла акция в поддержку Абдулмумина Гаджиева

В Махачкале прошли очередные пикеты в поддержку арестованного по обвинению в финансировании терроризма журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. Пикеты были организованы коллегами и друзьями журналиста. Об этом сообщают «Кавказ.Реалии».

Участники акции потребовали прекратить уголовное преследование репортера, а предъявленные ему обвинения они назвали «абсурдными».

Помимо друзей Гаджиева, в акции приняли участие люди, которые с ним лично не знакомы. Многие проезжающие мимо водители сигналили в знак одобрения.

Акция проходила на перекрестке улиц Гамзатова и Дахадаева, где на расстоянии ста метров расположены здания МВД, Следственного управления СКР и УФСБ по Дагестану, а также правительство РД и мэрия Махачкалы.

Никто из представителей власти к участниками пикета не вышел. Впрочем, препятствовать в проведении акции им тоже не стали – полицейские просто дежурили в стороне. 12 ноября Советский суд повторно изберет меру пресечения Гаджиеву.

Напомним, Абдулмумину Гаджиеву инкриминируют финансирование терроризма. По версии следствия, он побуждал читателей газеты жертвовать деньги в благотворительный фонд "Ансар", который якобы оказывал финансовую поддержку экстремистам в Сирии.