В Таджикистане идут облавы на молодежь призывного возраста

Власти Таджикистна начали сезон охоты на молодых людей, обязанных служить в армии. Жители республики жалуются на сотрудников военкоматов, которые даже врываются в дома, чтобы забрать в армию молодежь. «Озоди» сообщает, что 11 ноября работники военкомата вломились домой к 25-летнему жителю Шахринава Алишеру Косимову, который вернулся из трудовой миграции подлечить желудок.

«Ворота были закрыты. Они перепрыгнули через них и ворвались в дом. Две наши невестки с детьми были сильно напуганы. Малышам один и два года. Меня в доме не нашли и увели с собой брата, который уже отслужил в армии», — жалуется Косимов.

Родственники успели снять на видео, как силовики задерживают брата Алишера и сажают его в машину. Впоследствии мужчину отпустили. По словам Алишера Косимова, это уже второй случай облавы в их доме.

Ранее «Азия-Плюс» сообщила о том, что сотрудники военкомата 9 ноября ворвались в дом и забрали в армию жителя Рудаки Насимджона Косимова, которому в этот день исполнилось 18 лет.

«Родителей дома не было. Мы были с братом одни. Постучались в дверь, сказали открыть, они проверяют все квартиры. Я сказал, что мамы нет дома. А они сломали замок, ворвались в квартиру, все перевернули, скрутили и увезли брата», — рассказал 12-летний брат призывника. По словам родителей, сына уже определили на службу, отправили в погранвойска в Пяндж.

Призывная кампания в Таджикистане началась 1 октября и продлится до конца ноября. По данным пресс-центра Министерства обороны, в настоящее время план по призыву в республике выполнен на 90%.

В конце сентября этого года появилась информация о задержаниях в Согдийской области местных жителей, которые имели сыновей призывного возраста. От них требовали возвращения из России сыновей, находившихся там на заработках. А в Исфаре мужчинам призывного возраста запретили продавать авиабилеты за рубеж.

В Таджикистане многие молодые люди стараются избежать службы из-за распространенной в армии дедовщины. В Минобороны отрицают существование практики облав при призыве на срочную службу. Однако жители республик жалуются, что парней насильно увозят прямо с улиц и из их домов. Под облавы в этом сезоне не раз подпадали и журналисты местных изданий. Военные также пытаются действовать через религиозных деятелей. Так, Совет улемов Исламского центра Таджикистана призывал не уклоняться от военной службы, а имамов даже заставляли ходить по домам и агитировать людей призывного возраста.