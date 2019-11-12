Железнодорожная катастрофа в Бангладеш: как минимум 15 человек погибли, десятки раненых

По меньшей мере, 15 человек погибли и 58 получили ранения, когда рано утром во вторник в районе Брахманбария на востоке Бангладеш столкнулись два поезда, сообщила полиция страны.

Три вагоны были сошли с рельс на станции Мондолбхаг в городе Касба, когда друг с другом столкнулись междугородний поезд из Дакки и локомотив, направляющийся в Читтагонг.

«По меньшей мере 15 человек погибли. И еще 58 получили ранения. Мы отправили раненых в разные больницы региона», - сказал шеф районной полиции Анисур Рахман агентству AFP.

Рахман рассказал агентству «Анадолу», что число погибших может возрасти, так как некоторые пассажиры все еще, как сообщается, находятся под рухнувшими вагонами.

Железнодорожное сообщение между столицей Даккой и двумя другими важными городами - Силхетом и Читтагонгом - было приостановлено.

Обстоятельства происшествия расследуются, сообщил журналистам железнодорожный чиновник.

«Мы все еще проводим спасательную операцию», - сказал он, добавив, что причиной крушения могла быть неисправная сигнализация.

Президент Бангладеш Абдул Хамид и премьер-министр Шейх Хасина выразили свои соболезнования в связи с гибелью людей.

Аварии на железной дороге - обычное явление в Бангладеш, и часто они вызваны плохой сигнализацией или другими неисправностями в устаревшей инфраструктуре.