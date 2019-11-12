"Исламское государство" на ничейной земле: Греция отказалась принять депортированного боевика ИГИЛ

Греция отказала во въезде американцу, который был членом группировки ИГИЛ*. Турция депортировала его в понедельник.

Министерство внутренних дел Турции объявило ранее в понедельник, что оно начало депортировать иностранных членов ИГИЛ, находящихся под стражей. Первым был изгнан неназванный гражданин США.

Аналитики давно поднимают вопрос о том, как именно Анкара собирается депортировать около 1200 иностранных граждан, некоторые из которых были лишены гражданства странами происхождения.

Большинство западных стран неохотно репатриируют своих граждан, в частности, Великобритания и Франция настаивают на том, чтобы подозреваемые члены ИГИЛ оставались и предстали перед судом в странах, где были совершены их преступления, в Сирии и Ираке.

Сообщается, что гражданин США, имя которого еще не назвали, был захвачен турецкими войсками во время недавней операции Анкары в северо-восточной Сирии.

В понедельник турецкие власти привезли его на пограничный переход Пазаркуле между Турцией и Грецией, куда он должен был быть депортирован. До этого американские авиалинии отказались впускать его на рейс в США.

Однако греческие пограничники на контрольно-пропускном пункте Кастанис тоже отказались пропустить его, решив вместо этого отправить его обратно на турецкий пограничный переход.

Турецкие пограничники тогда отказали во въезде этому человеку, оставив предполагаемого члена ИГИЛ на ничейной земле между двумя странами, сообщают турецкие СМИ. На момент написания статьи он так и оставался на территории между двумя странами.

Что с ним будет дальше пока не ясно.

К слову, сегодня еще Анкара собирается депортировать семерых сирийцев, причастных к ИГИЛ и Аль-Каиде, назад в Сирию. Крайне интересно, будут ли они переданы в руки асадитского режима, про-турецкой администрации сирийской оппозиции или же просто отпущены сразу за границей.

В ближайшие дни ожидаются депортации семерых немецких боевиков, 11 граждан Франции, по одному гражданину Дании и Ирландии. И если тенденция продолжится, то скоро на пятачке ничейной земли между Турцией и Грецией из таких людей можно будет собрать целый «эмират».

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