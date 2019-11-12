В Саудовской Аравии мужчина напал на актеров во время спектакля

Мужчина с ножом напал на трех исполнителей во время публичного спектакля в столице Саудовской Аравии. Он нанес раны своим жертвам, но все они сейчас в стабильном состоянии.

Кадры, транслировавшиеся по государственному телевидению в понедельник, показали, что мужчина, которого назвали 33-летним йеменцем, выбежал на сцену в парке короля Абдуллаха в Эр-Рияде во время музыкального спектакля.

Саудовское пресс-агентство сообщило, что пострадавшие, двое мужчин и женщина, получили «поверхностные раны» и «стабилизировались» после того как получили медицинскую помощь.

Мотив нападения пока не ясен, но существует наиболее вероятное предположение, что такой может быть реакция консервативного населения королевства.

Парк короля Абдуллаха - одно из нескольких мест, где проводится двухмесячный развлекательный фестиваль в рамках усилий правительства по открытию саудовского общества и диверсификации экономики от нефти.

На веб-сайте фестиваля Riyadh Season говорится, что в парке будут представлены театральные шоу и музыка, световые инсталляции и т.д.

Наследный принц Мухаммад бин Салман, де-факто правитель Саудовской Аравии, ослабил социальные ограничения и продвигает развлечения, ранее запрещенные в консервативном королевстве. В ближайшие десять лет в этот сектор планируется вложить 64 млрд долларов.

Но саудовские чиновники предупреждают, что внедрение таких реформ в обществе, пропитанном консерватизмом, чревато риском.

В то время как они чрезвычайно популярны среди большинства молодого населения Саудовской Аравии, реформы могут разозлить консерваторов, включая религиозных лидеров и религиозную полицию, полномочия которой были ограничены в последние годы.

«Либералы и консерваторы в королевстве сталкиваются в конфликте, и это, вероятно, больше всего беспокоит лидеров Саудовской Аравии», - заявил агентству AFP Квентин де Пимодан эксперт Исследовательского института европейских и американских исследований в Греции.

«После этой атаки мы можем ожидать более резкого подавления тех, кто противостоит саудовским развлечениям».