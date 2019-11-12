Кабул освободит трех талибов в обмен на пленных профессоров

Правительство Афганистана освободит из заключения трех высокопоставленных деятелей движения «Талибан»* в обмен на похищенных почти три года назад американского и австралийского профессоров, заявил во вторник офис президента Ашрафа Гани.

Двое мужчин - американец по имени Кевин Кинг и австралиец по имени Тимоти Уикз - были похищены из столицы Кабула около Американского университета в 2016 году.

«Мы решили условно освободить трех заключенных талибов, которые были арестованы за пределами страны с помощью наших международных партнеров и в течение некоторого времени находились в тюрьме Баграм под арестом правительства Афганистана», - сказал президент Афганистана.

Гани заявил на пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире по государственному телевидению, что освобождение членов «Талибан», связанных с сетью Хаккани, было трудным решением, принятым в «интересах афганского народа».

Президент Афганистана заявил, что три лидера движения «Талибан» - Анас Хаккани, Хаджи Мали Хан и Хафиз Рашид - освобождаются «условно в обмен» на двух профессоров. Никаких дополнительных деталей он больше не сообщил.

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