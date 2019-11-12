Израиль убил лидера "Исламского джихада" в Газе

Палестинская группировка "Исламский джихад" заявила, что один из ее командиров был убит во время налета израильской авиации на его дом в осажденном секторе Газа.

Вооруженное крыло группы сообщило о смерти 42-летнего Бахаа Абу аль-Атты в заявлении во вторник после того, как Израиль подтвердил, что он напал на командира.

Отдельно палестинская группа заявила, что Израиль также напал на дом одного из ее политических лидеров в сирийской столице Дамаске.

«Исламский джихад» заявил, что жена аль-Атты также была убита во время взрыва в здании в районе Шехайя. По словам медиков, как минимум двое были ранены.

Группа заявила, что аль-Атта был убит во время «героического действия», не вдаваясь в подробности, и пообещала отомстить.

«Наше неизбежное возмездие потрясет сионистское образование», - говорится в документе группы.

ХАМАС, палестинская группа, которая управляет сектором Газа, заявил, что Израиль "несет полную ответственность за все последствия этой эскалации", и пообещал, что смерть аль-Атты "не останется безнаказанной".

Израильские военные заявили, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху санкционировал операцию против аль-Атты, обвиняя его в недавних ракетных, беспилотных и снайперских атаках на Израиль и попытках проникновения в страну.

«Абу аль-Атта был ответственным за большую часть деятельности палестинского «Исламского джихада» в секторе Газа и был тикающей бомбой», - заявил он, обвиняя Аль-Атту в планировании «неминуемых террористических атак различными способами».

Эксперты считают, что убийство Абу аль-Атты может привести к значительной эскалации конфликта. Вскоре после нападения по Израилю был запущен залп ракет, а в южных и центральных районах страны, включая Тель-Авив, прозвучали сирены, сообщили израильские военные и свидетели.

Государственные СМИ сирийского режима подтвердили, что Израиль нанес ракетный удар по дому должностного лица организации «Исламский джихад» в сирийской столице, убив одного из его сыновей. При этом сам политический лидер Акрам аль-Аджури пережил нападение на его дом и обвинил в нападении «сионистского преступного врага».