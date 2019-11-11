Семья Башара Асада скупает квартиры в Москве — Financial Times

Родственники сирийского диктатора Башара Асада купили не менее 20 апартаментов в жилых комплексах на территории "Москва-Сити". Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на документы, полученные неправительственной организацией по борьбе с коррупцией Global Witness. Московская недвижимость родственников Башара Асада оценивается в 40 миллионов долларов.

Согласно документам, члены семьи дяди Башара Асада по материнской линии – Мохаммада Махлюфа – приобретали недвижимость с 2013 года. 13 объектов находятся в собственности двоюродного брата диктатора Хафиза Махлюфа или у подконтрольных ему компаний. Двумя элитными квартирами владеют жена другого двоюродного брата Асада – влиятельного сирийского бизнесмена Рами Махлюфа.

Ещё три объекта в московских высотках были приобретены тремя другими братьями Махлюфами. По FT как минимум четыре квартиры используются в качестве жилья.

Все братья Асада, владеющие недвижимостью в Москве, находятся под международными санкциями.

Газета отмечает, что для сделок в основном использовались офшорные компании. Официальными владельцами недвижимости являются несколько ливанских офшорных компаний, уточняет FT. Их представители, как и сами родственники сирийского диктатора, не ответили на запросы газеты о комментариях.

По информации Global Witness, по крайней мере одной из российских компаний по недвижимости, ранее принадлежавшей Махлюфам, оказывал услуги Сбербанк. Сделки Сбербанка с Махлюфами являются частью более широкой схемы помощи сирийскому режиму со стороны крупных российских банков. В 2012 и 2013 годах Reuters и Wall Street Journal сообщали, что режим Асада имел счета в двух других крупных российских банках – Газпромбанке и ВТБ, говорится в расследовании.

По мнению представителя Global Witness, сделки с недвижимостью являются редким доказательством того, как Россия помогает пособникам сирийского режима, которые укрываются в Москве и наслаждаются роскошным образом жизни, пока в Сирии идёт война.

Рами Махлюф, двоюродный брат Асада по материнской линии, долгое время считался самым богатым бизнесменом Сирии. Он владеет мобильным оператором Syriatel. В мае 2011 года ЕС ввел санкции в отношении него санкции, обвинив в "финансировании режима, допускающего насилие в отношении демонстрантов". В сентябре 2019 г. СМИ узнали, что Башар Асад поместил Рами Махлюфа под домашний арест, потому что он отказался предоставить деньги для погашения долга России.