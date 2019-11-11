Мухаммад Мурси был намеренно убит - официально признано в ООН

После месяцев молчания по поводу убийства первого свободно избранного президента Египта Мухаммада Мурси ООН признала в своем докладе, что египетский режим намеренно убил его.

Хотя этот доклад ООН имеет существенное значение, так как по крайней мере, он задокументировал это намеренное убийство, кажется странным, что когда египтяне кричали о продолжающемся убийства Мурси еще при его жизни, все эти призывы были в основном проигнорированы. В настоящее время тысячи людей находятся в тюрьмах, в то время как многие другие находятся под стражей без обвинения.

Мурси проводил двадцать три часа в день в одиночном заключении, не имея доступа к необходимым медицинским осмотрам, несмотря на высокое кровяное давление, диабет и проблемы с офтальмологией, говорится в докладе. Египетский режим убивал Мурси постепенно и мучительно. Мурси скончался 17 июля. Пока он был жив, несколько правозащитных групп призывали западные державы усилить давление на египетский режим в связи с нарушениями прав человека, но западные страны, включая США, проигнорировали эти призывы и допустили один из худших случаев коллективного наказания в новейшей истории. И лишь наконец, после смерти Мурси эксперт Организации Объединенных Наций заявил, что египетский режим намеренно убил его.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, основываясь на докладе своих экспертов, в пятницу заявило: «Тюремный режим в Египте, возможно, непосредственно привел к смерти бывшего президента Мухаммада Мурси и может привести к ухудшению здоровья и жизни еще тысяч людей, которые находятся в серьезной опасности». В заявлении цитировалось мнение экспертов: «Доктор Мурси содержался в условиях, которые можно охарактеризовать только как жестокие, особенно во время его пятилетнего заключения в тюремном комплексе Тора». Эксперты пришли к выводу, что его смерть "после выполнения этих условий может быть приравнена к санкционированному государством произвольному убийству".

Тем не менее, тот факт, что ООН и их эксперты осознали ужасные условия в египетских тюрьмах, можно считать положительным фактом. Эксперты подчеркнули, что есть еще тысячи заключенных, права которых постоянно нарушаются. Более того, многие из них столкнулись с «высоким риском смерти». Эксперты также заявили, что условия в тюрьмах были преднамеренно ужасными, поскольку нынешний президент Абдуль-Фаттах ас-Сиси, который руководил кровавым военным переворотом, свергнувшим Мурси в 2013 году, использовал страх перед тюрьмой, чтобы "заставить замолчать несогласных". Вслед за заявлением последовал призыв к египетскому режиму улучшить условия содержания в тюрьмах. Пока что этот призыв остался без ответа.

Об условиях содержания Мурси в тюрьме эксперты сказали: «Д-р Мурси содержался в одиночном заключении 23 часа в сутки. Ему не разрешали видеться с другими заключенными, даже в течение одного часа в день, когда ему разрешали заниматься спортом. Его оставляли спать на бетонном полу только с одним или двумя одеялами. Ему не разрешали доступ к книгам, журналам, письменным материалам или радио. Доктору Мурси было отказано в спасении жизни и постоянном лечении его диабета и высокого кровяного давления. Он постепенно потерял зрение в левом глазу, у него периодически возникали диабетические комы и он постоянно терял сознание. От также страдал серьезным кариесом и инфекциями десен».

Эксперты также затронули бесчеловечные условия, в которых содержатся бывший советник Мурси по иностранным делам Иссам эль-Хаддад и его сын Джехад эль-Хаддад, который был главным спикером "Братьев-мусульман"*. «Эти два человека фактически убиты условиями, в которых они содержатся, и отказом в медицинской помощи. Похоже, что это делается преднамеренно, или, по крайней мере, такое допускают из-за безрассудного пренебрежения их жизнями и судьбой», - считают эксперты.

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