Иордания восстановила суверенитет над "Островом мира"

Король Иордании в воскресенье объявил о «полном суверенитете» над двумя участками земли, которые арендовал Израиль, тем самым положив конец 25-летнему соглашению, закрепленному в мирном соглашении между странами.

Король Абдуллах II сказал в воскресенье в своем выступлении перед новым правительством, что Иордания положит конец «приложению двух областей, Гумар и Аль-Бакура, к мирному договору и распространин наш полный суверенитет на каждый их сантиметр».

Израилю, который контролировал эти земли более 70 лет, было разрешено арендовать эти районы в соответствии с мирным соглашением 1994 года.

Один из районов, популярное туристическое место на севере Израиля, известно на иврите как «Остров Мира». Но с похолоданием отношений между двумя странами Абдуллах объявил ранее в этом году, что он прекратит аренду.

Опросы общественного мнения неоднократно показывали, что иорданцы в подавляющем большинстве недовольны мирным договором с Израилем. При этом более половины жителей страны имеют палестинское происхождение.

В 1997 году иорданский солдат открыл огонь по группе израильских школьниц, совершивших поездку на так называемый «Остров мира» в Нахараиме. Он убил семерых и побудил тогдашнего короля Хусейна совершить визиты с соболезнованиями в кругу семей.

В 2017 году охранник посольства Израиля в Аммане убил двух иорданцев.

Три года назад израильский солдат на пограничном переходе убил иорданского судью, которого он посчитал угрозой.

Лишь в прошлом месяце Амман отозвал своего посла из Израиля за длительное содержание под стражей без суда двух иорданцев. Посол вернулся после того, как оба были освобождены.