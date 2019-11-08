В Греции приговорили к тюрьме избранного муфтия мусульманской общины

Избранный мусульманский религиозный лидер в греческом регионе Западной Фракии был приговорен к 80 дням тюремного заключения за «узурпацию полномочий».

Ибрагим Шериф является избранным муфтием Комотини, одного из трех крупнейших городов региона Западной Фракии в Греции, где проживает мусульманско-турецкое меньшинство, насчитывающее около 150 000 человек.

Шериф написал в среду в Твиттере, что он был осужден судом в Александруполисе во вторник на основании его участия в пятничной молитве в одной из турецких деревень провинции Эврос в марте 2016 года.

Шериф также запостил фотографии с копиями судебных повесток.

Его адвокат обжаловал это решение в суде высшей инстанции.

Шериф ранее выиграл дело в 1999 году по такому же обвинению после обращения в Европейский суд по правам человека, и Греция тогда была вынуждена выплатить ему компенсацию.

Ибрагим Шериф был избран муфтием Комотини в 1990 году местной мусульманско-турецкой общиной.

В Западной Фракии, единственном регионе Европы, где официально действует шариатское право (по крайней мере в личных и семейных сферах), выборы муфтиев стали яблоком раздора для общины мусульман с 1991 года.

Избрание муфтиев мусульманами в Греции регулировалось Афинским договором 1913 года между Грецией и Османской империей и позднее было включено в греческий закон 2345/1920.

Однако Греция отменила этот закон в 1991 году и стала назначать муфтиев, ссылаясь в частности на тот факт, что даже в самой Турции муфтиев назначает государство, а не выбирает община.

Большинство мусульман в городах Комотини и Ксанти не признают назначенных правительством муфтиев и вместо этого выбирают своих собственных, которые не признаются греческим государством.