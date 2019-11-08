Израильская "медвежья услуга" сирийским курдам

Израиль подтвердил, что оказывает помощь «сирийским курдам», то есть Отрядам народной самообороны (ОНС), пострадавшим в результате турецкой антитеррористической операции, сообщает турецкое издание Daily Sabah.

По словам газеты, Тель-Авив рассматривает курдов как противовес влиянию Ирана и выступает за них в переговорах с США, о чем сообщила заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели.

Хотовели заявила в среду в парламенте, что это предложение помощи было принято. «Израиль получил много запросов о помощи, в основном в дипломатической и гуманитарной сферах», - сказала она. «Мы принимаем близко к сердцу глубокие беды курдов и помогаем им по целому ряду каналов».

Хотовели не стала подробно рассказывать об израильской помощи, но лишь сказала, что во время «диалога с американцами ... мы заявляем нашу правду о курдах ... и мы гордимся тем, что встали на сторону курдского народа».

Израиль поддерживает осторожные военные, разведывательные и деловые связи с курдами с 1960-х годов, считая их «буфером против общих противников».

«Израиль действительно заинтересован в том, чтобы сохранить силу курдов и других меньшинств в северной части Сирии в качестве умеренных и прозападных элементов», - сказала Хотовели.

«Возможный распад курдского образования на севере Сирии является негативным и опасным сценарием для Израиля. Совершенно очевидно, что такое событие приведет к усилению негативных элементов в регионе, возглавляемом Ираном».

В редком публичном несогласии с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил гуманитарную помощь «доблестному курдскому народу» 10 октября, заявив, что курды столкнулись с возможной «этнической чисткой» со стороны Турции и ее сирийских союзников.

Публичные заявления Израиля по курдскому вопросу подстегивают арабскую и турецкую курдофобию, в частности конспирологические теории о планах по созданию «Второго Израиля» из курдских территорий. Однако, не исключено, что именно на такую реакцию Нетаньяху и рассчитывает, ибо одними лишь пустыми словами он по сути убивает суннитское мусульманское единство в регионе.

А «помощь курдам» от Нетаньяху действительно не столь уж впечатляющая. Майк Рубин, обозреватель Washington Examiner, написал даже статью с красноречивым названием «Пустые обещания Нетаньяху курдам никому не помогают».

В статье Рубин утверждает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху если и любит курдов, то издалека, и курды будут правы, если поставят под сомнение его искренность. В конце концов, напоминает Рубин, это ведь Нетаньяху был премьер-министром в 1999 году, когда израильская разведка помогла своим турецким коллегам поймать в Найроби лидера РПК Абдуллаха Оджалана.

Рубин напоминает, что Нетаньяху также поддержал «необдуманный» референдум о независимости иракского курдского лидера Масуда Барзани, призвав его пойти дальше, но не принимая во внимание легко предсказуемые последствия. В некотором смысле, когда США в частном и публичном порядке убеждали Барзани отложить свой референдум, поскольку Иракский Курдистан будет беззащитен против иранского возмездия, а США не хотят идти на войну против Ирана, именно Нетаньяху призвал Барзани совершить прыжок. С точки зрения многих иракских курдов, то, что произошло, было катастрофой: иракское правительство вернуло спорные территории, которые курды захватили три года назад, про-иранские боевики вошли в богатый нефтью город Киркук, а Нетаньяху не пошевелил даже пальцем, когда Барзани с поджатым хвостом отступил в свою «крепость на вершине горы».

Но если курды не получили ничего от Нетаньяху, то сам Израиль потирает руки, наблюдая за "мусульманским единством" в регионе. Курды, в защиту которых Израиль не выпустил ни единой пули, ходят на митинги с израильскими флагами и откровенно плюют на страдания палестинцев. В свою очередь арабы и турки всерьез сравнивают стремление преимущественно мусульманского курдского народа к автономии и национальным правам с колониалистским сионистским проектом ("Второй Израиль").

В итоге и «сирийским курдам» правительство Нетаньяху своей поддержкой по сути лишь оказывает медвежью услугу.