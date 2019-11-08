В ОАЭ переизбрали президента

Правитель Абу-Даби шейх Халифа бен Заид Аль-Нахайян был снова избран президентом (раисом) ОАЭ в среду главами семи эмиратов страны, сообщают местные СМИ.

Шейх Халифа будет уже в четвертый раз возглавит Верховный совет - федеральный орган ОАЭ, который отвечает за принятие ключевых решений в стране.

Халиф будет служить в течение пяти лет главой высшего конституционного органа ОАЭ после того, как лидеры других шести эмиратов поддержали его назначение в процессе, который многие наблюдатели считают символическим.

Избрание эмиратовского президента вообще многие высмеяли, потому что в выборах участвовали лишь его собственные братья и кузены. Разумеется, должность раиса в ОАЭ ближе к классической выборной монархии, чем к демократическим республикам. Но большинство эмиратовцев вполне довольны такой системой, пока она удовлетворяет их потребности.

Правитель Абу-Даби был назначен первым президентом после смерти основателя ОАЭ шейха Заида Аль-Нахайяна в 2004 году и с тех пор исполнял эту роль.

Напомним, что Абу-Даби является крупнейшим из семи эмиратов ОАЭ и доминирует в политической структуре этого государства с момента его образования в 1971 году.

«Президент Халифа сопровождал строителя эпохи возрождения ОАЭ, покойного Шейха Заида, на этапе основания в 70-х и 80-х годах прошлого века, прежде чем взять на себя руководство страной после смерти Отца-основателя», - говорится в заявлении совета.

«[Он] привел страну к стадии достижений, которая способствовала расширению прав и возможностей граждан Эмиратов, а также процветанию ОАЭ и их значимости на местном и глобальном уровнях».

Тем не менее, хотя Халифа и является официально правителем ОАЭ, его брат и наследный принц Абу-Даби Мухаммад бен Заид считается человеком, который по настоящему принимает решения в стране.