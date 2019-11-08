Кашмир стал причиной торгового конфликта между Индией и Малайзией

Между Малайзией и Индией разгорелся дипломатический скандал, затронувший торговые отношения между двумя странами.

Индия возмутилась после того, как премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в ходе своего выступления в Нью-Йорке на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 27 сентября заявил, что Индия "вторглась и оккупировала" Джамму и Кашмир.

«Мы чувствовали, что жители Кашмира извлекли выгоду из резолюции ООН, и ее должны соблюдать все страны, не только Индия или Пакистан, но даже Соединенные Штаты.

«В противном случае, какой смысл вообще в ООН?», - сказал Махатир журналистам в Куала-Лумпуре 22 октября.

Он также раскритиковал Индию за отмену особого статуса Джамму и Кашмира.

В результате многочисленные посты с хэштегом #BoycottMalaysia от пользователей из Индии разошлись по всему Twitter-у. В свою очередь малайзийские пользователи ответили твитами #BoycottIndia.

Махатхир признал, что его замечания в ООН обострили связи между двумя странами, и охарактеризовал нынешнюю ситуацию как «торговую войну» между крупнейшим в мире экспортером пальмового масла и крупнейшим покупателем товара.

Ассоциация производителей растворителей Индии (SEAI) в понедельник попросила своих 875 членов прекратить покупать малазийское пальмовое масло из-за твердой позиции Махатхира по вопросу о Кашмире.

«В ваших же интересах, а также в знак солидарности с нашей страной, мы должны пока избегать покупок из Малайзии. Мы надеемся, что вы прислушаетесь к нашему совету», - заявил президент SEAI Атул Чатурведи.

Малайзия, скорее всего, сильно потеряет в иностранной валюте, поскольку Индия является крупнейшим в мире импортером пальмового масла. В 2018 году Малайзия экспортировала в Индию пальмовое масло на 6,84 миллиарда ринггитов (1,65 миллиарда долларов США).

Но министр первичной промышленности Тереза ​​Кок заявила, что правительство Малайзии не обеспокоено эмбарго на пальмовое масло.

«Индия [официально] никогда не заявляла, что хочет бойкотировать или запретить импорт пальмового масла из Малайзии. Заявление поступило от ассоциации трейдеров, а не правительства Индии», - сказала она.

Аналогичным образом, министр экономики Малайзии Азмин Али заявил, что бойкот индийского импортера пальмового масла, скорее всего, не продлится долго, так как индийцам не хватает одних лишь поставок от крупнейшего производителя в Индонезии для покрытия дефицита.

«Мы уверены, что сможем решить этот вопрос немедленно и эффективно», - заявил он в среду в парламенте.

Аналитики отмечают, что обширные торгово-экономические связи между двумя странами вряд ли позволят разрастись конфликту во что-то серьезное. Тем не менее, ряд наблюдателей считает, что Махатхир таким образом поддержал Пакистан, о возможном союзе с которым мы уже писали.